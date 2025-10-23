Як виключити відомості про засновників громадського формування з Єдиного державного реєстру — роз’яснення

Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області пояснив, як виключити відомості про засновників громадського формування з Єдиного державного реєстру.
Зазначається, що відповідна дія може бути проведеною на підставі документів, передбачених частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Для проведення відповідної реєстраційної дії подаються такі документи:
У відомстві звертають увагу, що рішення уповноваженого органу стосовно внесення змін до відомостей про громадське формування, які містяться в Єдиному державному реєстрі, має бути прийняте в порядку, визначеному статутом такого громадського формування, та відповідати вимогам, установленим статтею 15 Закону про реєстрацію.
