Як виключити відомості про засновників громадського формування з Єдиного державного реєстру — роз’яснення

00:07, 23 жовтня 2025
Українцям пояснили питання виключення відомостей про засновників з Єдиного державного реєстру.
Як виключити відомості про засновників громадського формування з Єдиного державного реєстру — роз'яснення
Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області пояснив, як виключити відомості про засновників громадського формування з Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що відповідна дія може бути проведеною на підставі документів, передбачених частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Для проведення відповідної реєстраційної дії подаються такі документи:

  • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (з відміткою в полі «Виключення відомостей про засновників»);
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (такий документ має містити рішення щодо виключення з Єдиного державного реєстру відомостей про всіх засновників такого формування, а не щодо одного чи кількох з них);
  • документ про сплату адміністративного збору.

У відомстві звертають увагу, що рішення уповноваженого органу стосовно внесення змін до відомостей про громадське формування, які містяться в Єдиному державному реєстрі, має бути прийняте в порядку, визначеному статутом такого громадського формування, та відповідати вимогам, установленим статтею 15 Закону про реєстрацію.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб

