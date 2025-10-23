Как исключить сведения об основателях из Единого государственного реестра — разъяснение

Украинцам объяснили порядок исключения сведений об основателях из Единого государственного реестра.

Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области разъяснил, как исключить сведения об основателях общественного формирования из Единого государственного реестра.

Отмечается, что соответствующее действие может быть проведено на основании документов, предусмотренных частью четвертой статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон о регистрации), которые подаются для проведения государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре.

Для проведения соответствующего регистрационного действия подаются следующие документы:

заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре (с отметкой в поле «Исключение сведений об основателях»);

экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения уполномоченного органа управления юридического лица об изменениях, вносимых в Единый государственный реестр (такой документ должен содержать решение об исключении из Единого государственного реестра сведений обо всех основателях данного формирования, а не об одном или нескольких из них);

документ об уплате административного сбора.

В ведомстве обращают внимание, что решение уполномоченного органа относительно внесения изменений в сведения об общественном формировании, которые содержатся в Едином государственном реестре, должно быть принято в порядке, определенном уставом данного формирования, и соответствовать требованиям, установленным статьей 15 Закона о регистрации.

