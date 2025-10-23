Как исключить сведения об основателях из Единого государственного реестра — разъяснение

Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области разъяснил, как исключить сведения об основателях общественного формирования из Единого государственного реестра.
Отмечается, что соответствующее действие может быть проведено на основании документов, предусмотренных частью четвертой статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон о регистрации), которые подаются для проведения государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре.
Для проведения соответствующего регистрационного действия подаются следующие документы:
В ведомстве обращают внимание, что решение уполномоченного органа относительно внесения изменений в сведения об общественном формировании, которые содержатся в Едином государственном реестре, должно быть принято в порядке, определенном уставом данного формирования, и соответствовать требованиям, установленным статьей 15 Закона о регистрации.
