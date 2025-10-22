Практика судів
  1. У світі

У Сінгапурі юристів звільнятимуть за порушення правил використання ШІ

21:51, 22 жовтня 2025
Юридичні фірми заявили, що порушення внутрішніх правил використання ШІ розглядатимуться як серйозні порушення трудової дисципліни.
У Сінгапурі юристів звільнятимуть за порушення правил використання ШІ
Фото: straitstimes.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Юридичні фірми в Сінгапурі розглядають порушення політик щодо генеративного штучного інтелекту (Gen AI) як серйозні дисциплінарні проступки, аж до звільнення. Це відбувається після гучної справи, у якій Високий суд зобов’язав юриста особисто сплатити $800 за посилання на «галюциновану» справу — тобто вигадану штучним інтелектом і таку, що не існує насправді, пише Straitstimes.

Наразі низка провідних юридичних фірм країни заявили, що порушення внутрішніх правил використання ШІ розглядатимуться як серйозні порушення трудової дисципліни, що можуть призвести до обмеження доступу до інструментів або навіть звільнення.

Юристи особисто відповідають за свою роботу

Співкеруюча партнерка фірми TSMP Law Стефані Юен Тіо пояснила, що ключовим принципом політики компанії є збереження професійної відповідальності юристів.

«Штучний інтелект — це лише інструмент, як і будь-яке інше програмне забезпечення. Наш обов’язок — гарантувати, що кінцевий результат є точним і відповідним», — наголосила вона.

Юристи, які порушують це правило, вважатимуться такими, що порушили умови трудового договору, із «відповідними наслідками», додала вона.

У компанії Withers KhattarWong за невиконання політики ШІ передбачено дисциплінарні заходи — від повторного навчання чи обмеження доступу до технологій до офіційних санкцій згідно з процедурами відділу кадрів.

«Принцип простий: адвокати особисто відповідають за свою роботу — незалежно від того, чи використовують вони ШІ, чи ні», — зазначив очільник відділу судових спорів в Азії Чентіл Кумарасінгам.

У фірмі Drew & Napier порушення політики ШІ також розглядатимуться як будь-які інші проступки — з можливими дисциплінарними наслідками, підтвердив технічний директор Ракеш Кірпалані.

 Контроль і відповідальність

Як наголосили в юридичних компаніях, головну відповідальність за перевірку результатів роботи ШІ несе старший юрист, навіть якщо документи готував молодший співробітник.

У Withers KhattarWong діє дворівнева система контролю: молодші юристи можуть використовувати ШІ для пришвидшення роботи, але старші зобов’язані перевірити всі результати перед тим, як документи подаються до суду або клієнтів.

Фірма також проводить навчальні програми з «prompt engineering», ризиків «галюцинацій» та вигаданих цитувань, пояснив Кумарасінгам: «Адвокати не повинні беззастережно довіряти результатам ШІ — кожне посилання треба перевіряти вручну».

У TSMP Law щотижня проводять командні зустрічі та щомісяця — фірмові семінари, на яких юристи діляться досвідом використання ШІ.

«Штучний інтелект у праві — ще на початковому етапі розвитку, тому керівництво має особисто контролювати процес упровадження», — сказала Юен Тіо.

У Drew & Napier юристів зобов’язали перевіряти всі результати, створені ШІ, і пояснювати свої позиції у підготовлених документах. Також вони мають розкривати факт використання ШІ, якщо суд або опонент запитає про це.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

юрист адвокат штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду