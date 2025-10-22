У Сінгапурі юристів звільнятимуть за порушення правил використання ШІ

Юридичні фірми заявили, що порушення внутрішніх правил використання ШІ розглядатимуться як серйозні порушення трудової дисципліни.

Фото: straitstimes.com

Юридичні фірми в Сінгапурі розглядають порушення політик щодо генеративного штучного інтелекту (Gen AI) як серйозні дисциплінарні проступки, аж до звільнення. Це відбувається після гучної справи, у якій Високий суд зобов’язав юриста особисто сплатити $800 за посилання на «галюциновану» справу — тобто вигадану штучним інтелектом і таку, що не існує насправді, пише Straitstimes.

Наразі низка провідних юридичних фірм країни заявили, що порушення внутрішніх правил використання ШІ розглядатимуться як серйозні порушення трудової дисципліни, що можуть призвести до обмеження доступу до інструментів або навіть звільнення.

Юристи особисто відповідають за свою роботу

Співкеруюча партнерка фірми TSMP Law Стефані Юен Тіо пояснила, що ключовим принципом політики компанії є збереження професійної відповідальності юристів.

«Штучний інтелект — це лише інструмент, як і будь-яке інше програмне забезпечення. Наш обов’язок — гарантувати, що кінцевий результат є точним і відповідним», — наголосила вона.

Юристи, які порушують це правило, вважатимуться такими, що порушили умови трудового договору, із «відповідними наслідками», додала вона.

У компанії Withers KhattarWong за невиконання політики ШІ передбачено дисциплінарні заходи — від повторного навчання чи обмеження доступу до технологій до офіційних санкцій згідно з процедурами відділу кадрів.

«Принцип простий: адвокати особисто відповідають за свою роботу — незалежно від того, чи використовують вони ШІ, чи ні», — зазначив очільник відділу судових спорів в Азії Чентіл Кумарасінгам.

У фірмі Drew & Napier порушення політики ШІ також розглядатимуться як будь-які інші проступки — з можливими дисциплінарними наслідками, підтвердив технічний директор Ракеш Кірпалані.

Контроль і відповідальність

Як наголосили в юридичних компаніях, головну відповідальність за перевірку результатів роботи ШІ несе старший юрист, навіть якщо документи готував молодший співробітник.

У Withers KhattarWong діє дворівнева система контролю: молодші юристи можуть використовувати ШІ для пришвидшення роботи, але старші зобов’язані перевірити всі результати перед тим, як документи подаються до суду або клієнтів.

Фірма також проводить навчальні програми з «prompt engineering», ризиків «галюцинацій» та вигаданих цитувань, пояснив Кумарасінгам: «Адвокати не повинні беззастережно довіряти результатам ШІ — кожне посилання треба перевіряти вручну».

У TSMP Law щотижня проводять командні зустрічі та щомісяця — фірмові семінари, на яких юристи діляться досвідом використання ШІ.

«Штучний інтелект у праві — ще на початковому етапі розвитку, тому керівництво має особисто контролювати процес упровадження», — сказала Юен Тіо.

У Drew & Napier юристів зобов’язали перевіряти всі результати, створені ШІ, і пояснювати свої позиції у підготовлених документах. Також вони мають розкривати факт використання ШІ, якщо суд або опонент запитає про це.

