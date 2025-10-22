В Сингапуре юристов будут увольнять за нарушение правил использования ИИ

Юридические фирмы в Сингапуре рассматривают нарушения политик в отношении генеративного искусственного интеллекта (Gen AI) как серьезные дисциплинарные проступки — вплоть до увольнения. Это происходит после громкого дела, в котором Высокий суд обязал юриста лично уплатить $800 за ссылку на «галлюцинированное» дело — то есть вымышленное искусственным интеллектом и не существующее в реальности, пишет Straits Times.
В настоящее время ряд ведущих юридических фирм страны заявили, что нарушения внутренних правил использования ИИ будут рассматриваться как серьезные нарушения трудовой дисциплины, которые могут привести к ограничению доступа к инструментам или даже к увольнению.
Соправляющая партнер TSMP Law Стефани Юэн Тио пояснила, что ключевым принципом политики компании является сохранение профессиональной ответственности юристов.
«Искусственный интеллект — это всего лишь инструмент, как и любое другое программное обеспечение. Наша обязанность — гарантировать, что конечный результат точен и уместен», — подчеркнула она.
Юристы, нарушающие это правило, будут считаться нарушившими условия трудового договора, с «соответствующими последствиями», добавила она.
В компании Withers KhattarWong за невыполнение политики по ИИ предусмотрены дисциплинарные меры — от повторного обучения или ограничения доступа к технологиям до официальных санкций согласно процедурам отдела кадров.
«Принцип прост: адвокаты лично отвечают за свою работу — независимо от того, используют ли они ИИ или нет», — отметил глава отдела судебных споров в Азии Чентил Кумарасингам.
В фирме Drew & Napier нарушения политики по ИИ также будут рассматриваться как любые другие проступки — с возможными дисциплинарными последствиями, подтвердил технический директор Ракеш Кирпалани.
Как подчеркнули в юридических компаниях, основную ответственность за проверку результатов работы ИИ несет старший юрист, даже если документы готовил младший сотрудник.
В Withers KhattarWong действует двухуровневая система контроля: младшие юристы могут использовать ИИ для ускорения работы, но старшие обязаны проверить все результаты перед тем, как документы направляются в суд или клиентам.
Фирма также проводит обучающие программы по «prompt engineering», рискам «галлюцинаций» и вымышленных цитирований, пояснил Кумарасингам: «Адвокаты не должны безоговорочно доверять результатам ИИ — каждую ссылку нужно проверять вручную».
В TSMP Law еженедельно проходят командные встречи и ежемесячно — фирменные семинары, на которых юристы делятся опытом использования ИИ.
«Искусственный интеллект в праве — еще на начальной стадии развития, поэтому руководство должно лично контролировать процесс внедрения», — сказала Юэн Тио.
В Drew & Napier юристов обязали проверять все результаты, созданные ИИ, и объяснять свои позиции в подготовленных документах. Также они должны раскрывать факт использования ИИ, если суд или оппонент спросит об этом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.