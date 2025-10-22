В Сингапуре юристов будут увольнять за нарушение правил использования ИИ

Юридические фирмы заявили, что нарушения внутренних правил использования ИИ будут рассматриваться как серьезные нарушения трудовой дисциплины.

Юридические фирмы в Сингапуре рассматривают нарушения политик в отношении генеративного искусственного интеллекта (Gen AI) как серьезные дисциплинарные проступки — вплоть до увольнения. Это происходит после громкого дела, в котором Высокий суд обязал юриста лично уплатить $800 за ссылку на «галлюцинированное» дело — то есть вымышленное искусственным интеллектом и не существующее в реальности, пишет Straits Times.

В настоящее время ряд ведущих юридических фирм страны заявили, что нарушения внутренних правил использования ИИ будут рассматриваться как серьезные нарушения трудовой дисциплины, которые могут привести к ограничению доступа к инструментам или даже к увольнению.

Юристы лично отвечают за свою работу

Соправляющая партнер TSMP Law Стефани Юэн Тио пояснила, что ключевым принципом политики компании является сохранение профессиональной ответственности юристов.

«Искусственный интеллект — это всего лишь инструмент, как и любое другое программное обеспечение. Наша обязанность — гарантировать, что конечный результат точен и уместен», — подчеркнула она.

Юристы, нарушающие это правило, будут считаться нарушившими условия трудового договора, с «соответствующими последствиями», добавила она.

В компании Withers KhattarWong за невыполнение политики по ИИ предусмотрены дисциплинарные меры — от повторного обучения или ограничения доступа к технологиям до официальных санкций согласно процедурам отдела кадров.

«Принцип прост: адвокаты лично отвечают за свою работу — независимо от того, используют ли они ИИ или нет», — отметил глава отдела судебных споров в Азии Чентил Кумарасингам.

В фирме Drew & Napier нарушения политики по ИИ также будут рассматриваться как любые другие проступки — с возможными дисциплинарными последствиями, подтвердил технический директор Ракеш Кирпалани.

Контроль и ответственность

Как подчеркнули в юридических компаниях, основную ответственность за проверку результатов работы ИИ несет старший юрист, даже если документы готовил младший сотрудник.

В Withers KhattarWong действует двухуровневая система контроля: младшие юристы могут использовать ИИ для ускорения работы, но старшие обязаны проверить все результаты перед тем, как документы направляются в суд или клиентам.

Фирма также проводит обучающие программы по «prompt engineering», рискам «галлюцинаций» и вымышленных цитирований, пояснил Кумарасингам: «Адвокаты не должны безоговорочно доверять результатам ИИ — каждую ссылку нужно проверять вручную».

В TSMP Law еженедельно проходят командные встречи и ежемесячно — фирменные семинары, на которых юристы делятся опытом использования ИИ.

«Искусственный интеллект в праве — еще на начальной стадии развития, поэтому руководство должно лично контролировать процесс внедрения», — сказала Юэн Тио.

В Drew & Napier юристов обязали проверять все результаты, созданные ИИ, и объяснять свои позиции в подготовленных документах. Также они должны раскрывать факт использования ИИ, если суд или оппонент спросит об этом.

