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У госрегистраторов при регистрации недвижимости появилась возможность проверить, не поддельное ли судебное решение, в два клика

16:05, 26 апреля 2024
Госрегистраторам будет проще проверить действительность судебного решения для регистрации недвижимого имущества – реализовано автоматическое взаимодействие.
У госрегистраторов при регистрации недвижимости появилась возможность проверить, не поддельное ли судебное решение, в два клика
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Как известно, ранее были случаи, когда регистрационные действия проводились на основании поддельных судебных решений. В частности, это могло произойти и без вины государственного регистратора, когда ему приносили документы, содержащие все необходимые внешние реквизиты, подпись, печать и т.д.

Как ранее объясняли в Офисе противодействия рейдерству, при отсутствии возможности проверки представленного экземпляра путем информационного взаимодействия соответствующего государственного реестра и Единого государственного реестра судебных решений государственный регистратор обязан сделать запрос в соответствующий суд. Нарушение этой обязанности приводит к государственной регистрации на основании несуществующего судебного решения.

В то же время случается и другая ситуация – заявитель предоставил действительное принятое решение, затем оказывается, что на время государственной регистрации решение уже обжаловано и даже отменено судом высшей инстанции.

Таким образом, регистрационное законодательство предусматривает проверку поданного документа, а для обеспечения электронного взаимодействия между соответствующими государственными реестрами – сделать запрос в суд.

26 апреля ГП «Информационные судебные системы» сообщило, что «совершить регистрационные действия по правам на недвижимое имущество стало гораздо удобнее».

Так, благодаря внедренному информационному взаимодействию между Государственной судебной администрацией и Министерством юстиции Украины государственный регистратор имеет возможность получить электронный экземпляр судебного решения по определенным параметрам.

Указанное взаимодействие реализовано государственными предприятиями «Информационные судебные системы» и «Национальные информационные системы» и осуществляется на безвозмездной основе, путем отправки электронных экземпляров судебных решений, вступивших в законную силу, к ресурсам Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ДРРП).

Следовательно, госрегистратор будет видеть непосредственно – не поддельное ли судебное решение, вступило ли оно в силу и т.д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в июле 2023 года ГП «ИСС» сообщило, что судьи получили доступ к Реестру прав на недвижимое имущество. В Электронном кабинете судьи теперь есть возможность получения информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Автор: Наталья Мамченко

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