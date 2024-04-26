В Индии гражданам предлагают бесплатную еду и поездки на такси, чтобы те приходили голосовать на выборах

Город Бенгалуру регулярно попадает в новости из-за низкой явки избирателей, поэтому гостиницы, службы такси, рестораны объявили инициативы, которые привлекут людей голосовать.

Фото: GETTY

В одном из городов Индии граждан стимулируют к посещению избирательных участков. Так, в городе Бенгалуру компании предлагают людям бесплатную еду и поездки на такси, чтобы те приходили голосовать. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что город регулярно попадает в новости из-за низкой явки избирателей, поэтому гостиницы, службы такси, рестораны объявили инициативы, которые привлекут людей голосовать.

Например, в некоторых кафе и ресторанах люди могут показать палец, загрязненный несмывающимися чернилами, как доказательство того, что они проголосовали, и получить бесплатные кофе, блины, сок или скидку.

Популярный парк развлечений Wonderla предлагает избирателям билеты по сниженным ценам, городской паб Deck of Brews раздает бесплатное пиво первым 50 проголосовавшим и пришедшим к пабу клиентам, приложение Blu-Smart предлагает 50% скидку пассажирам, путешествующим в пределах 30 километров от избирательных Такси Rapido предоставляет бесплатные поездки людям с инвалидностью и пожилым избирателям.

На последних всеобщих выборах в 2019 году южный избирательный округ города Бенгалуру показал самый низкий процент голосов в штате Карнатака – 53,7%.

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