В Первомайском горрайонном суде Николаевской области избрали председателя суда и заместителя

Главой суда стала Татьяна Маржина.

23 апреля состоялось собрание судей Первомайского горрайонного суда Николаевской области, на повестку дня которого были вынесены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, большинством от количества судей суда председателем Первомайского горрайонного суда Николаевской области избрана судья Татьяна Маржина, заместителем председателя Первомайского горрайонного суда Николаевской области - судью Александра Мельничука с 26 апреля 2024 года.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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