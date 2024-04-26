В Польше готовятся официально признать еще один региональный язык

Сейм Польши принял закон о силезском языке

Источник фото: nta.ua

Сейм Польши принял закон, признающий силезский язык вторым региональным языком наряду с кашубским в рамках Закона о национальных и этнических меньшинствах. Об этом сообщает RMF24.

По результатам голосования 236 депутатов поддержали закон, 186 проголосовали против, а 5 воздержались от голоса. Следующим шагом будет передача законопроекта в Сенат, а затем - к президенту Польши Анджею Дуде для подписания.

Согласно новому закону, дети будут иметь возможность изучения силезского языка в школах, а также будут установлены двуязычные таблички с названиями населенных пунктов, где не менее 20% жителей общаются на этом языке.

Поддержка силезского языка также включает финансирование мероприятий, направленных на его сохранение, а также введение двух представителей носителей силезского языка в состав Совместной комиссии правительства и национальных и этнических меньшинств.

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