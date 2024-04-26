У Польщі готуються офіційно визнати ще одну регіональну мову

Сейм Польщі прийняв закон про сілезьку мову.

Джерело фото: nta.ua

Сейм Польщі прийняв закон, що визнає сілезьку мову другою регіональною мовою поряд з кашубською в межах Закону про національні та етнічні меншини. Про це повідомляє RMF24.

За результатами голосування 236 депутатів підтримали закон, 186 проголосували проти, а 5 утрималися від голосу. Наступним кроком буде передача законопроекту до Сенату, а потім - до президента Польщі Анджея Дуди для підписання.

Відповідно до нового закону, діти матимуть можливість вивчення сілезької мови у школах, а також будуть встановлені двомовні таблички з назвами населених пунктів, де щонайменше 20% мешканців спілкуються у цій мові.

Підтримка сілезької мови також включає фінансування заходів, спрямованих на її збереження, а також введення двох представників носіїв сілезької мови до складу Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин.

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