Скільки пенсіонерів мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: відповідь ПФ

Пенсійний фонд України повідомив чисельність пенсіонерів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Зазначається, що наразі їх чисельність складає 638 659 осіб.
Найбільше таких пенсіонерів зареєстровано на Київщині — 205 956 осіб, а найменше на Закарпатті – 1476 осіб.
У ПФ додали, що статистику оприлюднили станом на 1 січня 2024 року.
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