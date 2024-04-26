Скільки пенсіонерів мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: відповідь ПФ

Наразі в Україні понад 600 000 пенсіонерів мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фото: pon.org.ua

Пенсійний фонд України повідомив чисельність пенсіонерів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зазначається, що наразі їх чисельність складає 638 659 осіб.

Найбільше таких пенсіонерів зареєстровано на Київщині — 205 956 осіб, а найменше на Закарпатті – 1476 осіб.

У ПФ додали, що статистику оприлюднили станом на 1 січня 2024 року.

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