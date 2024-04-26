Пропонував поліцейським 400 доларів за водіння в нетверезому стані: на Черкащині судитимуть водія

Чоловік висловив працівникам патрульної поліції пропозицію надати хабар за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста Черкаси, який пропонував надати неправомірну вигоди працівникам поліції (ч. 1 ст. 369 КК України). Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, водій автомобіля під час проходження огляду на стан сп’яніння висловив працівникам патрульної поліції пропозицію надати неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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