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Пропонував поліцейським 400 доларів за водіння в нетверезому стані: на Черкащині судитимуть водія

22:40, 26 квітня 2024
Чоловік висловив працівникам патрульної поліції пропозицію надати хабар за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення.
Пропонував поліцейським 400 доларів за водіння в нетверезому стані: на Черкащині судитимуть водія
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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста Черкаси, який пропонував надати неправомірну вигоди працівникам поліції (ч. 1  ст. 369 КК України). Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, водій автомобіля під час проходження огляду на стан сп’яніння висловив працівникам патрульної поліції пропозицію надати неправомірну вигоду у розмірі  400 доларів за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох  років, або позбавлення волі на той самий строк.

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