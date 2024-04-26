У німецьких супермаркетах виявили банани з кокаїном

У 11 магазинах Бранденбургу та Берліну в ящиках з бананами виявили пакунки з наркотиком.

У Німеччині до супермаркетів потрапили банани з кокаїном. Так, у 11 магазинах Бранденбургу та Берліну в ящиках з бананами виявили пакунки з наркотиком. Про це повідомляє поліція землі Бранденбург.

«Співробітники виявили підозрілі пакунки в кількох супермаркетах землі Бранденбург і Берліна», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакунки були заховані у ящиках із бананами. Експрес-тест підтвердив, що в них — кокаїн.

Загалом, за даними правоохоронців, пакунки з наркотиками (обсягом від 20 до 100 кг) потрапили до 11 супермаркетів.

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