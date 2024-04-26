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Норвегія відділила $13,7 млн на техобслуговування танків Leopard 2, відправлених в Україну

20:41, 26 квітня 2024
Обслуговування танків Leopard 2, переданих Норвегією Україні, проводиться в Польщі.
Норвегія відділила $13,7 млн на техобслуговування танків Leopard 2, відправлених в Україну
Джерело фото: GettyImages
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Уряд Норвегії підтримує Україну в боротьбі за свою безпеку, виділивши 13,7 мільйонів доларів на обслуговування танків Leopard 2, які були надані Києву. Про це повідомляється на офіційному веб-сайті уряду.

Зазначається, що ці фінансові кошти призначені для забезпечення необхідної технічної підтримки, ремонту та обслуговування техніки, наданої Україні. Обслуговування танків Leopard 2 проводиться в Польщі.

У березні 2023 року Норвегія передала Україні 8 танків Leopard 2. Це входить до загального обсягу військової допомоги, наданої Осло Києву після російської агресії. За цей період надано понад 1 мільярд норвезьких крон (приблизно 91 мільйон доларів) військової допомоги, яка включає артилерійські системи, бронетехніку, протиповітряні системи оборони NASAMS, танки Leopard 2 та інше військове обладнання.

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