СБУ і поліція проводять обшуки у «Київтеплоенерго»: робота підприємства заблокована

Працівники підприємства виявились заблокованими в будівлях та не можуть виконувати свою роботу, — повідомили у «Київтеплоенерго».

На підприємство критичної інфраструктури КП «Київтеплоенерго» прийшли з обшуками працівники Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві та Служби безпеки України, йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомляється, обшуки пов’язані зі справою про закупівлю запчастин.

"Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями.

У результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу", - розповіли у Київтеплоенерго.

У компанії додали, що готові співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію.

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