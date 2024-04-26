СБУ и полиция проводят обыски в «Киевтеплоэнерго»: работа предприятия заблокирована

Работники предприятия оказались заблокированы в зданиях и не могут выполнять свою работу, — сообщили в «Киевтеплоэнерго».

На предприятие критической инфраструктуры КП «Киевтеплоэнерго» пришли с обысками работники Печерского управления полиции ГУ Национальной полиции в Киеве и Службы безопасности Украины, говорится в сообщении компании.

Как сообщается, обыски связаны с делом о закупке запчастей.

"Обыски связаны с постановлением Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, якобы выполненных с нарушениями.

В результате действий правоохранителей, работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированы в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу", - рассказали в Киевтеплоэнерго.

В компании добавили, что готовы сотрудничать с правоохранителями и предоставлять всю необходимую информацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.