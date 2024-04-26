В Украине выросло количество желающих получить разрешение на оружие

Среднее количество заявлений в месяц выросло в 1,8 раза по сравнению с первыми месяцами существования Единого реестра оружия.

Фото: 24tv.ua

С июня 2023 года по февраль 2024 украинцы оформили около 226 тысяч заявок на разрешение получить оружие, более 210 тыс. из них было одобрено (93%). Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, передает «Опендатабот».

Среднее количество заявлений в месяц выросло в 1,8 раза по сравнению с первыми месяцами существования Единого реестра оружия.

«За первые три месяца работы украинцы подали более 57 тыс. заявок, из них 87% были одобрены. В дальнейшем спрос на оружие рос. Так, за следующие 5 месяцев украинцы подали гораздо больше обращений — более 168 тыс. заявок. 160 тыс. заявок. или 95%», - отмечают в «Опендатаботе».

Отмечается, что чаще всего запросы подают через Единое окно, но, несмотря на рост желающих получить разрешение на оружие, его популярность снизилась. Так, за 8 месяцев существования сервисом им воспользовалось более 65 тысяч человек. Однако более половины заявлений поступило за первые три месяца работы сайта.

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