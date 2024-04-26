В Україні зросла кількість бажаючих отримати дозвіл на зброю

Середня кількість заяв на місяць зросла в 1,8 раза, порівняно з першими місяцями існування Єдиного реєстру зброї.

Фото: 24tv.ua

Із червня 2023 року до лютого 2024 року українці оформили близько 226 тисяч заявок на дозвіл отримати зброю, понад 210 тис. з них було схвалено (93%). Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ, передає «Опендатабот».

Середня кількість заяв на місяць зросла в 1,8 раза, порівняно з першими місяцями існування Єдиного реєстру зброї.

«За перші три місяці роботи українці подали понад 57 тис. заявок, з них 87% було схвалено. Надалі попит на зброю зростав. Так, упродовж наступних 5 місяців українці подали набагато більше звернень — понад 168 тис. заявок. 160 тис. заявок. або 95%», - зазначають у «Опендатаботі».

Зазначається, що найчастіше запити подають через Єдине вікно, але незважаючи на зростання охочих отримати дозвіл на зброю, його популярність знизилася. Так, за 8 місяців існування сервісом ним скористалося понад 65 тис. осіб. Проте понад половина заяв надійшло за перші три місяці роботи сайту.

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