Українці продали через Дію понад 55 000 транспортних засобів

Покупець та продавець можуть на відстані оформити договір купівлі-продажу і підтвердити угоду Дія.Підписом.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що понад 55 000 транспортних засобів вже продано через Дію.

У відомстві зазначають, що покупець та продавець можуть на відстані оформити договір купівлі-продажу, підтвердити угоду Дія.Підписом та за бажанням обрати нові номерні знаки.

Перереєструвати можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

У МВС додають, що перереєструвати авто можна і в сервісних центрах МВС. Ця процедура офлайн займає 30-40 хвилин.

Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у Дії та в сервісних центрах однакова: 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.

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