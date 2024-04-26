Украинцы продали через Дію более 55 000 транспортных средств

Покупатель и продавец могут на расстоянии оформить договор купли-продажи и подтвердить соглашение через Дію.Підпис.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что более 55 000 транспортных средств уже продано через Дія.

В ведомстве отмечают, что покупатель и продавец могут на расстоянии оформить договор купли-продажи, подтвердить соглашение через Дія.Підпис и по желанию выбрать новые номерные знаки.

Перерегистрировать можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

В МВД добавляют, что перерегистрировать авто можно и в сервисных центрах МВД. Эта процедура офлайн занимает 30-40 минут.

Стоимость услуги перерегистрации транспортного средства в Дії и сервисных центрах одинакова: 1105 гривен вместе с бланком свидетельства и номерным знаком.

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