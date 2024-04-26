Норвегия выделила $13,7 млн на техобслуживание танков Leopard 2, отправленных в Украину

Обслуживание танков Leopard 2, переданных Норвегией Украине, проводится в Польше.

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Правительство Норвегии поддерживает Украину в борьбе за свою безопасность, выделив 13,7 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2, которые были предоставлены Киеву. Об этом сообщается на официальном веб-сайте правительства.

Отмечается, что эти финансовые средства предназначены для обеспечения необходимой технической поддержки, ремонта и обслуживания техники, предоставленной Украине. Обслуживание танков Leopard 2 проводится в Польше.

В марте 2023 года Норвегия передала Украине 8 танков Leopard 2. Это входит в общий объем военной помощи, предоставленной Осло Киеву после российской агрессии. За этот период предоставлено более 1 миллиарда норвежских крон (примерно 91 миллион долларов) военной помощи, которая включает артиллерийские системы, бронетехнику, противовоздушные системы обороны NASAMS, танки Leopard 2 и другое военное оборудование.

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