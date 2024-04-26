В немецких супермаркетах обнаружили бананы с кокаином

В 11 магазинах Бранденбурга и Берлина в ящиках с бананами обнаружили свертки с наркотиком.

В Германии в супермаркеты попали бананы с кокаином. Так, в 11 магазинах Бранденбурга и Берлина в ящиках с бананами обнаружили свертки с наркотиком. Об этом сообщает полиция земли Бранденбург.

«Сотрудники обнаружили подозрительные свертки в нескольких супермаркетах земли Бранденбург и Берлина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свертки были спрятаны в ящиках с бананами. Экспресс-тест подтвердил, что у них кокаин.

В общей сложности, по данным правоохранителей, пакеты с наркотиками (объемом от 20 до 100 кг) попали в 11 супермаркетов.

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