Предлагал полицейским 400 долларов за вождение в нетрезвом состоянии: в Черкасской области будут судить водителя

Мужчина высказал работникам патрульной полиции предложение предоставить взятку за несоставление протокола об административном правонарушении.

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Черкассы, который предлагал предоставить неправомерную выгоду работникам полиции (ч. 1 ст. 369 УК Украины). Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

По данным следствия, водитель автомобиля во время прохождения осмотра состояния опьянения высказал работникам патрульной полиции предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 400 долларов за несоставление протокола об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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