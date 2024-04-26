Сколько пенсионеров имеют статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы: ответ ПФ

Пенсионный фонд Украины сообщил численность пенсионеров, имеющих статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
В настоящее время их численность составляет 638 659 человек.
Больше всего таких пенсионеров зарегистрировано на Киевщине - 205 956 человек, а меньше всего на Закарпатье - 1476 человек.
В ПФ добавили, что статистика была обнародована по состоянию на 1 января 2024 года.
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