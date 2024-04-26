У Первомайському міськрайонному суді Миколаївської області обрали голову суду та заступника

Головою суду стала Тетяна Маржина.

Фото: Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

23 квітня відбулися збори суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, на порядок денний яких були винесені питання щодо обрання голови та заступника голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду головою Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області обрано суддю Тетяну Маржину, заступником голови Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області – суддю Олександра Мельничука з 26 квітня 2024 року.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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