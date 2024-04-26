В Індії громадянам пропонують безкоштовну їжу та поїздки на таксі, аби ті приходили голосувати на виборах

Місто Бенгалуру регулярно потрапляє в новини через низьку явку виборців, тому готелі, служби таксі, ресторани оголосили ініціативи, які заохотять людей голосувати.

Фото: GETTY

В одному із міст Індії громадян стимулюють до відвідання виборчих дільниць. Так, у місті Бенгалуру компанії пропонують людям безкоштовну їжу та поїздки на таксі, щоб ті приходили голосувати. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що місто регулярно потрапляє в новини через низьку явку виборців, тому готелі, служби таксі, ресторани оголосили ініціативи, які заохотять людей голосувати.

Наприклад, у деяких кафе і ресторанах люди можуть показати палець, забруднений незмивним чорнилом, як доказ того, що вони проголосували, й отримати безкоштовні каву, млинці, сік чи знижку.

Популярний парк розваг Wonderla пропонує виборцям квитки за зниженими цінами, міський паб Deck of Brews роздає безкоштовне пиво першим 50 клієнтам, які проголосували й прийшли до пабу, застосунок Blu-Smart пропонує 50% знижку пасажирам, які подорожують у межах 30 кілометрів від виборчих дільниць, таксі Rapido надає безкоштовні поїздки людям з інвалідністю та літнім виборцям.

На останніх загальних виборах у 2019 році південний виборчий округ міста Бенгалуру показав найнижчий відсоток голосів у штаті Карнатака – 53,7%.

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