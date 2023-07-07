Судьи получили доступ к Реестр прав на недвижимое имущество

В Электронном кабинете судьи теперь есть возможность получения информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Фото: bukoda.gov.ua

Команда государственного предприятия «Информационные судебные системы», принадлежащего к сфере управления Государственной судебной администрации Украины, реализовала возможность получения судьями информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

«Как и обещали, нашей командой была реализована, в Электронном кабинете судьи возможность получения информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Судьи уже могут получать информацию из ДРРП о зарегистрированных вещных правах и их обременениях согласно выбранным параметрам поиска по одному или нескольким идентификаторам», - говорит генеральный директор Андрей Слюсаренко.

Он отмечает, что судьи могут находить необходимую информацию по следующим идентификаторам:

по субъекту права;

по субъекту вещного права, обременения – физического лица;

по субъекту вещного права, обременения – юридического лица;

по объекту недвижимого имущества.

Также в ГП «ИСС» напоминают, что в марте 2023 года был реализован доступ к Единому государственному демографическому реестру. Сейчас в ЕГДР судьями было отправлено более 130 тысяч запросов, что дало возможность сэкономить значительные средства, а это около 10 миллионов гривен, которые раньше тратились на бумагу, конверты и почтовые услуги.

«Мы гордимся тем, что можем предоставлять нашим судьям инструменты, которые помогают им работать более оперативно. Мы продолжаем прилагать усилия нашей команды, чтобы обеспечить лучшие технологические решения для украинского правосудия», - подытожил Андрей Слюсаренко.

Доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ДРРП) открыт с 7 июля 2023 года.

Автор: Наталья Мамченко

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