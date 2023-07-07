Судьи получили доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество

Доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ГРПН) открыт для судей с 7 июля.

Фото: tarutyne-sr.gov.ua

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» реализовало возможность получения судьями информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Об этом сообщил официальный сайт ГСА.

«Нашей командой реализована в Электронном кабинете судьи возможность получения информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Судьи уже могут получать информацию из ГРПН о зарегистрированных вещных правах и их обременениях согласно выбранным параметрам поиска по одному или нескольким идентификаторам», - заявил генеральный директор Андрей Слюсаренко.

Он отмечает, что судьи могут находить необходимую информацию по следующим идентификаторам:

за субъектом права;

за субъектом вещного права, обременения – физического лица;

за субъектом вещного права, обременения – юридического лица;

по объекту недвижимого имущества.

Также в ГП «ИСС» напоминают, что в марте 2023 г. был реализован доступ к Единому государственному демографическому реестру. Сейчас в ЕГДР судьями было отправлено более 130 тысяч запросов, что дало возможность сэкономить значительные средства, а это около 10 миллионов гривен, которые раньше тратились на бумагу, конверты и почтовые услуги.

«Мы гордимся тем, что можем предоставлять нашим судьям инструменты, которые помогают им работать более оперативно. Мы продолжаем прилагать усилия нашей команды, чтобы обеспечить лучшие технологические решения для украинского правосудия», - подытожил Андрей Слюсаренко.

Доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество (ГРПН) открыт с 7 июля 2023 года.

Также мы сообщали, что суды получили автоматический доступ к Реестру юридических лиц и ФЛП.

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