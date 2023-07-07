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Судді отримали доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно

В Електронному кабінеті судді тепер є можливість отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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  1. Суд інфо

Судді отримали доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

14:18, 7 липня 2023
Доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) відкрито для суддів з 7 липня.
Судді отримали доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Фото: tarutyne-sr.gov.ua
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» реалізувало можливість отримання суддями інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Про це повідомив офіційний сайт ДСА.

«Нашою командою реалізовано в Електронному кабінеті судді можливість отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Судді вже можуть отримувати інформацію з ДРРП щодо зареєстрованих речових прав та їх обтяжень згідно з обраними параметрами пошуку за одним або декількома ідентифікаторами», - заявив генеральний директор Андрій Слюсаренко.

Він зазначає, що судді можуть знаходити необхідну інформацію за такими ідентифікаторами:

за суб’єктом права;

за суб’єктом речового права, обтяження - фізичної особи;

за суб’єктом речового права, обтяження - юридичної особи;

за об’єктом нерухомого майна.

Також у ДП «ІСС» нагадують, що у березні 2023 року було реалізовано доступ до Єдиного державного демографічного реєстру. Наразі до ЄДДР суддями було надіслано більше ніж 130 тисяч запитів, що дало можливість заощадити значні кошти, а це близько 10 мільйонів гривень, які раніше витрачалися на папір, конверти та поштові послуги.

«Ми пишаємося тим, що можемо надавати нашим суддям інструменти, які допомагають їм працювати більш оперативно. Ми продовжуємо докладати зусилля нашої команди, щоб забезпечити найкращі технологічні рішення для українського правосуддя» - підсумував Андрій Слюсаренко.

Доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) відкрито з 7 липня 2023 року.

Також ми писали, що суди отримали автоматичний доступ до Реєстру юридичних осіб та ФОП.

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