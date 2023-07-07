У Грузії заявили, що не будуть проводити консультації з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі

Голова грузинського МЗС підкреслив, що з послом консультацій, як на те вказував Київ, проводити не будуть.

Міністерство закордонних справ Грузії не планує наміру проводити консультацій із послом Георгієм Закарашвілі, якого Київ попросив повернутись у Тбілісі у зв’язку із ситуацією із Міхеїлом Саакашвілі. Про це заявив голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі в ефірі каналу Imedi.

Дарчіашвілі підкреслив, що після повернення посла до Тбілісі посольство Грузії в Києві продовжує працювати, «дипломати на місці, і ми продовжимо роботу в цьому напрямі».

«Георгій Закарашвілі – це людина, яка в найскладніші моменти разом із кількома послами ані на день не виїхала з Києва, і це рішення щодо нього несправедливе, навіть по-людськи», – зазначив він.

Голова грузинського МЗС підкреслив, що з послом консультацій, як на те вказував Київ, проводити не будуть, а вся ситуація, на його думку, не може бути пов’язана із Саакашвілі, бо претензій до влади не має навіть Європейський суд із прав людини.

Раніше Зеленський заявив, що пямо зараз росія руками грузинської влади вбиває Михеїла Саакашвілі.

Додамо, що Україна висловила протест послу Грузії через стан Саакашвілі та відправила до Тбілісі.

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