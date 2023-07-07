Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг

За словами Столтенберга, Зеленський буде на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 7 липня.

«Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми всі збираємось як рівні для вирішення безпекових занепокоєнь», – сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг розкрив, які рішення щодо України будуть ухвалені на саміті НАТО.

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