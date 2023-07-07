Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе – Столтенберг

По словам Столтенберга, Зеленский будет на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе в рамках начала нового формата взаимодействия Украины с Альянсом. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 7 июля.

«Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. Он будет платформой для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как равные для решения проблем безопасности беспокойств», – сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг раскрыл, какие решение по Украине будут приняты на саммите НАТО.

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