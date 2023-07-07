В Грузии заявили, что не будут проводить консультации с послом, которого Киев попросил уехать через Саакашвили

Глава грузинского МИД подчеркнул, что с послом консультаций, как на то указывал Киев, проводить не будут.

Министерство иностранных дел Грузии не намерено проводить консультации с послом Георгием Закарашвили, которого Киев попросил вернуться в Тбилиси в связи с ситуацией с Михеилом Саакашвили. Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в эфире канала Imedi.

Дарчиашвили подчеркнул, что по возвращении посла в Тбилиси посольство Грузии в Киеве продолжает работать, «дипломаты на месте, и мы продолжим работу в этом направлении».

«Георгий Закарашвили – это человек, который в самые сложные моменты вместе с несколькими послами ни на день не уехал из Киева, и это решение по нему несправедливо, даже по-человечески», – отметил он.

Глава грузинского МИД подчеркнул, что с послом консультаций, как на то указывал Киев, проводить не будут, а вся ситуация, по его мнению, не может быть связана с Саакашвили, потому что претензий к власти нет даже у Европейского суда по правам человека.

Ранее Зеленский заявил, что прямо сейчас россия руками грузинских властей убивает Михеила Саакашвили.

Добавим, что Украина выразила протест послу Грузии из-за состояния Саакашвили и отправила в Тбилиси.

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