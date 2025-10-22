Практика судів
У Одесі судитимуть зловмисників, які вимагали у громадян неіснуючі борги – від 5 до 50 тисяч доларів

22:54, 22 жовтня 2025
У Одесі злочинне угруповання вимагачів відповідатиме перед законом.
У Одесі судитимуть зловмисників, які вимагали у громадян неіснуючі борги – від 5 до 50 тисяч доларів
У Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох учасників організованої злочинної групи, які вимагали в людей гроші під вигаданими приводами.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, 29-річний житель Сум, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, створив стійке угруповання з чітким розподілом ролей. Спільники діяли в Одесі та Києві, прикриваючи злочинну діяльність «допомогою» у врегулюванні боргових зобов’язань.

«Насправді ж вони шукали заможних громадян, отримували про них особисту інформацію та висували вимоги сплатити неіснуючі борги – від 5 до 50 тис доларів США. У разі відмови передати гроші, погрожували людям розправою, стежили за ними, били та відбирали майно», - заявили у відомств.

В одному з епізодів учасники злочинного угруповання незаконно утримували 23-річного чоловіка. Вимагали передати 50 тис доларів та заволоділи його авто BMW М5 вартістю понад 2,2 млн грн.

Правоохоронці затримали причетних до злочинів у квітні цього року під час чергової спроби вимагання. У ході обшуків у двох представників угруповання вилучено холодну зброю без дозволів.

Правоохоронні органи задокументували п’ять епізодів вимагання, незаконне позбавлення волі, заволодіння транспортом та носіння холодної зброї.

Загальна сума завданої потерпілим шкоди становить майже 2,4 млн гривень.  Наразі п’ятеро підозрюваних перебувають під вартою.

Матеріали стосовно організатора схеми виділені в окреме провадження. Його оголошено в розшук. 

прокуратура Одеса

