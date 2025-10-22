Практика судов
  1. В Украине

В Одессе будут судить злоумышленников, вымогавших у граждан несуществующие долги — от 5 до 50 тысяч долларов

22:54, 22 октября 2025
В Одессе перед законом ответит преступная группировка вымогателей.
В Одессе будут судить злоумышленников, вымогавших у граждан несуществующие долги — от 5 до 50 тысяч долларов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной преступной группы, которые вымогали у людей деньги под вымышленными предлогами.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, 29-летний житель Сум, имея связи в криминальной среде, создал устойчивое преступное объединение с четким распределением ролей. Сообщники действовали в Одессе и Киеве, прикрывая преступную деятельность «помощью» в урегулировании долговых обязательств.

«На самом деле они искали состоятельных граждан, получали о них личную информацию и выдвигали требования уплатить несуществующие долги — от 5 до 50 тысяч долларов США. В случае отказа передать деньги угрожали расправой, следили за людьми, избивали их и отбирали имущество», — заявили в ведомстве.

В одном из эпизодов участники группировки незаконно удерживали 23-летнего мужчину, требуя передать 50 тысяч долларов и завладев его автомобилем BMW M5 стоимостью более 2,2 млн грн.

Правоохранители задержали причастных к преступлениям в апреле этого года во время очередной попытки вымогательства. В ходе обысков у двух представителей группировки было изъято холодное оружие без разрешений.

Правоохранительные органы задокументировали пять эпизодов вымогательства, незаконное лишение свободы, завладение транспортным средством и незаконное хранение холодного оружия.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет почти 2,4 млн гривен. В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора схемы выделены в отдельное производство — его объявлено в розыск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси