В Одессе будут судить злоумышленников, вымогавших у граждан несуществующие долги — от 5 до 50 тысяч долларов

В Одессе перед законом ответит преступная группировка вымогателей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной преступной группы, которые вымогали у людей деньги под вымышленными предлогами.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, 29-летний житель Сум, имея связи в криминальной среде, создал устойчивое преступное объединение с четким распределением ролей. Сообщники действовали в Одессе и Киеве, прикрывая преступную деятельность «помощью» в урегулировании долговых обязательств.

«На самом деле они искали состоятельных граждан, получали о них личную информацию и выдвигали требования уплатить несуществующие долги — от 5 до 50 тысяч долларов США. В случае отказа передать деньги угрожали расправой, следили за людьми, избивали их и отбирали имущество», — заявили в ведомстве.

В одном из эпизодов участники группировки незаконно удерживали 23-летнего мужчину, требуя передать 50 тысяч долларов и завладев его автомобилем BMW M5 стоимостью более 2,2 млн грн.

Правоохранители задержали причастных к преступлениям в апреле этого года во время очередной попытки вымогательства. В ходе обысков у двух представителей группировки было изъято холодное оружие без разрешений.

Правоохранительные органы задокументировали пять эпизодов вымогательства, незаконное лишение свободы, завладение транспортным средством и незаконное хранение холодного оружия.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет почти 2,4 млн гривен. В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора схемы выделены в отдельное производство — его объявлено в розыск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.