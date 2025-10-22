Смертельно хвора жінка з Тайваню втратила майже пів мільйона доларів, потрапивши до «духовної секти»

На Тайвані жінка, яка боролася з термінальною стадією раку, стала жертвою шахраїв, що діяли під прикриттям «курсу духовного розвитку». За кілька років аферисти виманили в її родини понад 13 мільйонів тайванських доларів (приблизно $420 тисяч) — жінка навіть продала будинок, аби оплатити «заняття». Про це повідомляє South China Morning Post.
Як все почалося
Історія розпочалася у серпні 2013 року, коли хвора жінка на прізвище Ван приєдналася до «духовного курсу», який вели дві жінки — Чжан і Чень. Її син долучився пізніше, у квітні 2021 року.
Під виглядом духовного очищення учасників змушували принижувати одне одного, стояти на колінах просто на вулиці та навіть лизати ноги іншим людям.
Приниження та примусові «шлюби»
У 2021 році лідерки секти змусили Ван укласти одностатевий шлюб з іншою жінкою, яку перед цим били, аби вона погодилася розлучитися з власним чоловіком.
Того ж року сина Ван змусили одружитися з чоловіком із цієї ж секти.
Вже наступного року обох — і матір, і сина — примусово розлучили за наказом «вчительок».
Маніпуляції страхом і грошима
Щоб повністю підкорити людей, «гуру» погрожували смертю тим, хто не відвідуватиме заняття.
Чень, одна з лідерок, говорила Ван: «Ти помреш, навіть боги тебе не врятують. Твоя сім’я розпадеться, ти помреш у муках і не зможеш перевтілитися».
Охочі стати «майстрами очищення енергії» мали заплатити 2 мільйони тайванських доларів (близько $65 тисяч).
Крім того, учасників карали грошовими штрафами — наприклад, за пропущений дзвінок треба було сплатити NT$1,000 ($32) «для очищення карми».
Продаж будинку і суд
Побоюючись, що непокора «погіршить її карму і хворобу», Ван разом із сином відвідували секту аж до березня 2023 року.
За цей час вони заплатили:
Щоб покрити «внески», син змушений був продати родинний будинок.
У квітні 2024 року мати й син звернулися до юристів і зрозуміли, що стали жертвами шахрайства. Вони подали позов проти Чжан і Чень.
Рішення суду
Суд став на бік потерпілих і зобов’язав лідерок секти спільно виплатити NT$13,349,560 (понад $434 тисячі) компенсації.
Поки невідомо, чи порушено проти жінок кримінальну справу.
