Смертельно хвора жінка з Тайваню втратила майже пів мільйона доларів, потрапивши до «духовної секти»

Онкохвора жінка продала будинок і віддала всі заощадження шахраям, які під виглядом «духовного навчання» роками знущалися з неї та її сина.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тайвані жінка, яка боролася з термінальною стадією раку, стала жертвою шахраїв, що діяли під прикриттям «курсу духовного розвитку». За кілька років аферисти виманили в її родини понад 13 мільйонів тайванських доларів (приблизно $420 тисяч) — жінка навіть продала будинок, аби оплатити «заняття». Про це повідомляє South China Morning Post.

Як все почалося

Історія розпочалася у серпні 2013 року, коли хвора жінка на прізвище Ван приєдналася до «духовного курсу», який вели дві жінки — Чжан і Чень. Її син долучився пізніше, у квітні 2021 року.

Під виглядом духовного очищення учасників змушували принижувати одне одного, стояти на колінах просто на вулиці та навіть лизати ноги іншим людям.

Приниження та примусові «шлюби»

У 2021 році лідерки секти змусили Ван укласти одностатевий шлюб з іншою жінкою, яку перед цим били, аби вона погодилася розлучитися з власним чоловіком.

Того ж року сина Ван змусили одружитися з чоловіком із цієї ж секти.

Вже наступного року обох — і матір, і сина — примусово розлучили за наказом «вчительок».

Маніпуляції страхом і грошима

Щоб повністю підкорити людей, «гуру» погрожували смертю тим, хто не відвідуватиме заняття.

Чень, одна з лідерок, говорила Ван: «Ти помреш, навіть боги тебе не врятують. Твоя сім’я розпадеться, ти помреш у муках і не зможеш перевтілитися».

Охочі стати «майстрами очищення енергії» мали заплатити 2 мільйони тайванських доларів (близько $65 тисяч).

Крім того, учасників карали грошовими штрафами — наприклад, за пропущений дзвінок треба було сплатити NT$1,000 ($32) «для очищення карми».

Продаж будинку і суд

Побоюючись, що непокора «погіршить її карму і хворобу», Ван разом із сином відвідували секту аж до березня 2023 року.

За цей час вони заплатили:

Ван — NT$6,842,460 (приблизно $222,000)

її син — NT$6,507,100

Щоб покрити «внески», син змушений був продати родинний будинок.

У квітні 2024 року мати й син звернулися до юристів і зрозуміли, що стали жертвами шахрайства. Вони подали позов проти Чжан і Чень.

Рішення суду

Суд став на бік потерпілих і зобов’язав лідерок секти спільно виплатити NT$13,349,560 (понад $434 тисячі) компенсації.

Поки невідомо, чи порушено проти жінок кримінальну справу.