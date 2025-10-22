Смертельно больная женщина с Тайваня потеряла почти полмиллиона долларов, попав в «духовную секту»

На Тайване женщина, которая боролась с терминальной стадией рака, стала жертвой мошенников, действовавших под прикрытием «курса духовного развития». За несколько лет аферисты выманили у ее семьи более 13 миллионов тайваньских долларов (около $420 тысяч) — женщина даже продала дом, чтобы оплатить «занятия». Об этом сообщает South China Morning Post.
Как все началось
История началась в августе 2013 года, когда больная женщина по фамилии Ван присоединилась к «духовному курсу», который вели две женщины — Чжан и Чэнь. Ее сын присоединился позже, в апреле 2021 года.
Под видом духовного очищения участников заставляли унижать друг друга, стоять на коленях прямо на улице и даже лизать ноги другим людям.
Унижения и принудительные «браки»
В 2021 году лидерки секты заставили Ван заключить однополый брак с другой женщиной, которую перед этим избили, чтобы она согласилась развестись со своим мужем.
В том же году сына Ван заставили жениться на мужчине из этой же секты.
Уже в следующем году обоих — и мать, и сына — принудительно развели по приказу «учительниц».
Манипуляции страхом и деньгами
Чтобы полностью подчинить людей, «гуру» угрожали смертью тем, кто не будет посещать занятия.
Чэнь, одна из руководительниц, говорила Ван: «Ты умрешь, даже боги тебя не спасут. Твоя семья распадется, ты умрешь в муках и не сможешь перевоплотиться».
Желающие стать «мастерами очищения энергии» должны были заплатить 2 миллиона тайваньских долларов (около $65 тысяч).
Кроме того, участников наказывали денежными штрафами — например, за пропущенный звонок нужно было заплатить NT$1,000 ($32) «для очищения кармы».
Продажа дома и суд
Опасаясь, что неповиновение «ухудшит ее карму и болезнь», Ван вместе с сыном посещали секту до марта 2023 года.
За это время они заплатили:
Чтобы покрыть «взносы», сын был вынужден продать семейный дом.
В апреле 2024 года мать и сын обратились к юристам и поняли, что стали жертвами мошенничества. Они подали иск против Чжан и Чэнь.
Решение суда
Суд встал на сторону пострадавших и обязал руководительниц секты совместно выплатить NT$13,349,560 (более $434 тысяч) компенсации.
Пока неизвестно, возбуждено ли против женщин уголовное дело.
