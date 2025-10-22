Смертельно больная женщина с Тайваня потеряла почти полмиллиона долларов, попав в «духовную секту»

Онкобольная женщина продала дом и отдала все сбережения мошенникам, которые под видом «духовного обучения» годами издевались над ней и ее сыном.

На Тайване женщина, которая боролась с терминальной стадией рака, стала жертвой мошенников, действовавших под прикрытием «курса духовного развития». За несколько лет аферисты выманили у ее семьи более 13 миллионов тайваньских долларов (около $420 тысяч) — женщина даже продала дом, чтобы оплатить «занятия». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как все началось

История началась в августе 2013 года, когда больная женщина по фамилии Ван присоединилась к «духовному курсу», который вели две женщины — Чжан и Чэнь. Ее сын присоединился позже, в апреле 2021 года.

Под видом духовного очищения участников заставляли унижать друг друга, стоять на коленях прямо на улице и даже лизать ноги другим людям.

Унижения и принудительные «браки»

В 2021 году лидерки секты заставили Ван заключить однополый брак с другой женщиной, которую перед этим избили, чтобы она согласилась развестись со своим мужем.

В том же году сына Ван заставили жениться на мужчине из этой же секты.

Уже в следующем году обоих — и мать, и сына — принудительно развели по приказу «учительниц».

Манипуляции страхом и деньгами

Чтобы полностью подчинить людей, «гуру» угрожали смертью тем, кто не будет посещать занятия.

Чэнь, одна из руководительниц, говорила Ван: «Ты умрешь, даже боги тебя не спасут. Твоя семья распадется, ты умрешь в муках и не сможешь перевоплотиться».

Желающие стать «мастерами очищения энергии» должны были заплатить 2 миллиона тайваньских долларов (около $65 тысяч).

Кроме того, участников наказывали денежными штрафами — например, за пропущенный звонок нужно было заплатить NT$1,000 ($32) «для очищения кармы».

Продажа дома и суд

Опасаясь, что неповиновение «ухудшит ее карму и болезнь», Ван вместе с сыном посещали секту до марта 2023 года.

За это время они заплатили:

Ван — NT$6,842,460 (около $222,000)

ее сын — NT$6,507,100

Чтобы покрыть «взносы», сын был вынужден продать семейный дом.

В апреле 2024 года мать и сын обратились к юристам и поняли, что стали жертвами мошенничества. Они подали иск против Чжан и Чэнь.

Решение суда

Суд встал на сторону пострадавших и обязал руководительниц секты совместно выплатить NT$13,349,560 (более $434 тысяч) компенсации.

Пока неизвестно, возбуждено ли против женщин уголовное дело.

