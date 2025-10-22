Практика судов
  1. В мире

Смертельно больная женщина с Тайваня потеряла почти полмиллиона долларов, попав в «духовную секту»

21:12, 22 октября 2025
Онкобольная женщина продала дом и отдала все сбережения мошенникам, которые под видом «духовного обучения» годами издевались над ней и ее сыном.
Смертельно больная женщина с Тайваня потеряла почти полмиллиона долларов, попав в «духовную секту»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Тайване женщина, которая боролась с терминальной стадией рака, стала жертвой мошенников, действовавших под прикрытием «курса духовного развития». За несколько лет аферисты выманили у ее семьи более 13 миллионов тайваньских долларов (около $420 тысяч) — женщина даже продала дом, чтобы оплатить «занятия». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как все началось

История началась в августе 2013 года, когда больная женщина по фамилии Ван присоединилась к «духовному курсу», который вели две женщины — Чжан и Чэнь. Ее сын присоединился позже, в апреле 2021 года.

Под видом духовного очищения участников заставляли унижать друг друга, стоять на коленях прямо на улице и даже лизать ноги другим людям.

Унижения и принудительные «браки»

В 2021 году лидерки секты заставили Ван заключить однополый брак с другой женщиной, которую перед этим избили, чтобы она согласилась развестись со своим мужем.

В том же году сына Ван заставили жениться на мужчине из этой же секты.

Уже в следующем году обоих — и мать, и сына — принудительно развели по приказу «учительниц».

Манипуляции страхом и деньгами

Чтобы полностью подчинить людей, «гуру» угрожали смертью тем, кто не будет посещать занятия.

Чэнь, одна из руководительниц, говорила Ван: «Ты умрешь, даже боги тебя не спасут. Твоя семья распадется, ты умрешь в муках и не сможешь перевоплотиться».

Желающие стать «мастерами очищения энергии» должны были заплатить 2 миллиона тайваньских долларов (около $65 тысяч).

Кроме того, участников наказывали денежными штрафами — например, за пропущенный звонок нужно было заплатить NT$1,000 ($32) «для очищения кармы».

Продажа дома и суд

Опасаясь, что неповиновение «ухудшит ее карму и болезнь», Ван вместе с сыном посещали секту до марта 2023 года.

За это время они заплатили:

  • Ван — NT$6,842,460 (около $222,000)
  • ее сын — NT$6,507,100

Чтобы покрыть «взносы», сын был вынужден продать семейный дом.

В апреле 2024 года мать и сын обратились к юристам и поняли, что стали жертвами мошенничества. Они подали иск против Чжан и Чэнь.

Решение суда

Суд встал на сторону пострадавших и обязал руководительниц секты совместно выплатить NT$13,349,560 (более $434 тысяч) компенсации.

Пока неизвестно, возбуждено ли против женщин уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси