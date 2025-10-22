Пенсіонер із Тернополя хотів навчитися інвестиціям і втратив понад мільйон гривень — став жертвою афери

64-річний чоловік повірив «брокеру» з соцмереж, переказав понад 28 тисяч доларів і залишився без грошей та доступу до платформи.

У Тернополі 64-річний чоловік став жертвою шахрайства — довірившись «брокеру» з соцмереж, він втратив понад 28 тисяч доларів (понад 1 мільйон гривень). Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що потерпілий звернувся із заявою до районного управління. За його словами, він натрапив у соцмережі на рекламу «навчання з інвестиційної діяльності» з обіцянками стабільного прибутку.

Перейшовши за посиланням, чоловік познайомився з особою, яка представилася брокером-аналітиком, та зареєструвався на нібито інвестиційній платформі. Протягом кількох місяців — із 27 липня по 17 жовтня — він здійснив кілька переказів на загальну суму 28 100 доларів зі свого електронного гаманця.

Після цього зв’язок із «брокером» обірвався, а доступ до платформи був заблокований.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують:

будьте обережні при інвестуванні через незнайомі онлайн-платформи;

перевіряйте інформацію про фінансові компанії лише на офіційних сайтах регуляторів;

не надавайте доступ до своїх банківських рахунків або персональних даних невідомим особам.

У разі, якщо ви стали жертвою подібних шахрайських дій — негайно звертайтесь до поліції або телефонуйте на лінію 102.

