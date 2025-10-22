Практика судов
  1. В Украине

Пенсионер из Тернополя хотел научиться инвестициям и потерял более миллиона гривен — стал жертвой аферы

20:45, 22 октября 2025
64-летний мужчина поверил «брокеру» из соцсетей, перевел более 28 тысяч долларов и остался без денег и доступа к платформе.
Пенсионер из Тернополя хотел научиться инвестициям и потерял более миллиона гривен — стал жертвой аферы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе 64-летний мужчина стал жертвой мошенничества — доверившись «брокеру» из соцсетей, он потерял более 28 тысяч долларов (свыше 1 миллиона гривен). Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что потерпевший обратился с заявлением в районное управление. По его словам, он наткнулся в соцсети на рекламу «обучения инвестиционной деятельности» с обещаниями стабильного дохода.

Перейдя по ссылке, мужчина познакомился с человеком, представившимся брокером-аналитиком, и зарегистрировался на якобы инвестиционной платформе. В течение нескольких месяцев — с 27 июля по 17 октября — он совершил несколько переводов на общую сумму 28 100 долларов со своего электронного кошелька.

После этого связь с «брокером» прервалась, а доступ к платформе был заблокирован.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подчеркивают:

  • будьте осторожны при инвестировании через незнакомые онлайн-платформы;
  • проверяйте информацию о финансовых компаниях только на официальных сайтах регуляторов;
  • не предоставляйте доступ к своим банковским счетам или личным данным неизвестным лицам.

В случае, если вы стали жертвой подобных мошеннических действий — немедленно обращайтесь в полицию или звоните на линию 102.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник деньги Тернополь аферисты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси