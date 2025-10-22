Пенсионер из Тернополя хотел научиться инвестициям и потерял более миллиона гривен — стал жертвой аферы

64-летний мужчина поверил «брокеру» из соцсетей, перевел более 28 тысяч долларов и остался без денег и доступа к платформе.

В Тернополе 64-летний мужчина стал жертвой мошенничества — доверившись «брокеру» из соцсетей, он потерял более 28 тысяч долларов (свыше 1 миллиона гривен). Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что потерпевший обратился с заявлением в районное управление. По его словам, он наткнулся в соцсети на рекламу «обучения инвестиционной деятельности» с обещаниями стабильного дохода.

Перейдя по ссылке, мужчина познакомился с человеком, представившимся брокером-аналитиком, и зарегистрировался на якобы инвестиционной платформе. В течение нескольких месяцев — с 27 июля по 17 октября — он совершил несколько переводов на общую сумму 28 100 долларов со своего электронного кошелька.

После этого связь с «брокером» прервалась, а доступ к платформе был заблокирован.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подчеркивают:

будьте осторожны при инвестировании через незнакомые онлайн-платформы;

проверяйте информацию о финансовых компаниях только на официальных сайтах регуляторов;

не предоставляйте доступ к своим банковским счетам или личным данным неизвестным лицам.

В случае, если вы стали жертвой подобных мошеннических действий — немедленно обращайтесь в полицию или звоните на линию 102.

