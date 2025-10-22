У США жінка подала до суду через «неправильну рисоварку» — але програла виробнику

Американка звинуватила компанію у тому, що в її рисоварці «чашка» виявилася меншою за стандартну, однак суд визнав маркування правдивим.

Федеральний суд у Брукліні відмовив у задоволенні позову споживачки проти компанії Sunbeam Products, яка виробляє побутову техніку під брендом Oster. Про це йдеться у рішенні суду (справа № 24-CV-5510).

Жінка стверджувала, що назва рисоварки Oster 6-Cup Rice Cooker вводила її в оману, бо вона вважала, що «чашка» означає звичний об’єм — 8 рідких унцій (близько 240 мл).

Насправді виробник використовував меншу міру — 5,33 унції, що відповідає японській одиниці вимірювання «gō», яку традиційно застосовують для приготування рису.

Суд визнав: напис на упаковці не вводив в оману

Суддя Ерік Коміті дійшов висновку, що Sunbeam діяла законно, адже на сторінці товару в Amazon був чіткий напис «*Based on 5.33 Ounce Cup», який пояснював реальний обсяг. Цей дисклеймер було видно поруч із характеристикою «6-Cup Cooked Rice Capacity».

Позивачка, Елізабет МакКейб, визнала, що не звернула уваги на примітку, оскільки не здогадалася, що «чашка» може означати іншу міру. Вона вимагала компенсації, посилаючись на нібито обман і завищену ціну товару.

Однак суд вирішив, що позначення «6-Cup» не є неправдивим, а лише неоднозначним. За словами судді, термін «cup» має різне значення залежно від контексту — у США, Великій Британії чи Японії — і навіть може стосуватися як сирого, так і вареного рису.

Остаточне рішення

Суд визнав, що позивачка мала право звернутися до суду, але її вимоги не мають підстав, адже інформація про обсяг була доступною й зрозумілою для покупців.

Таким чином, позов Елізабет МакКейб проти Sunbeam Products (справа № 24-CV-5510) було відхилено 3 жовтня 2025 року.

