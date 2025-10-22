Практика судів
  1. У світі

У США жінка подала до суду через «неправильну рисоварку» — але програла виробнику

23:12, 22 жовтня 2025
Американка звинуватила компанію у тому, що в її рисоварці «чашка» виявилася меншою за стандартну, однак суд визнав маркування правдивим.
У США жінка подала до суду через «неправильну рисоварку» — але програла виробнику
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд у Брукліні відмовив у задоволенні позову споживачки проти компанії Sunbeam Products, яка виробляє побутову техніку під брендом Oster. Про це йдеться у рішенні суду (справа № 24-CV-5510).

Жінка стверджувала, що назва рисоварки Oster 6-Cup Rice Cooker вводила її в оману, бо вона вважала, що «чашка» означає звичний об’єм — 8 рідких унцій (близько 240 мл).

Насправді виробник використовував меншу міру — 5,33 унції, що відповідає японській одиниці вимірювання «gō», яку традиційно застосовують для приготування рису.

Суд визнав: напис на упаковці не вводив в оману

Суддя Ерік Коміті дійшов висновку, що Sunbeam діяла законно, адже на сторінці товару в Amazon був чіткий напис «*Based on 5.33 Ounce Cup», який пояснював реальний обсяг. Цей дисклеймер було видно поруч із характеристикою «6-Cup Cooked Rice Capacity».

Позивачка, Елізабет МакКейб, визнала, що не звернула уваги на примітку, оскільки не здогадалася, що «чашка» може означати іншу міру. Вона вимагала компенсації, посилаючись на нібито обман і завищену ціну товару.

Однак суд вирішив, що позначення «6-Cup» не є неправдивим, а лише неоднозначним. За словами судді, термін «cup» має різне значення залежно від контексту — у США, Великій Британії чи Японії — і навіть може стосуватися як сирого, так і вареного рису.

Остаточне рішення

Суд визнав, що позивачка мала право звернутися до суду, але її вимоги не мають підстав, адже інформація про обсяг була доступною й зрозумілою для покупців.

Таким чином, позов Елізабет МакКейб проти Sunbeam Products (справа № 24-CV-5510) було відхилено 3 жовтня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду