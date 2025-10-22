В США женщина подала в суд из-за «неправильной рисоварки» — но проиграла производителю

Американка обвинила компанию в том, что в ее рисоварке «чашка» оказалась меньше стандартной, однако суд признал маркировку правдивой.

Федеральный суд в Бруклине отказал в удовлетворении иска потребительницы против компании Sunbeam Products, которая производит бытовую технику под брендом Oster. Об этом говорится в решении суда (дело № 24-CV-5510).

Женщина утверждала, что название рисоварки Oster 6-Cup Rice Cooker вводило ее в заблуждение, так как она считала, что «чашка» означает привычный объем — 8 жидких унций (около 240 мл).

На самом деле производитель использовал меньшую меру — 5,33 унции, что соответствует японской единице измерения «gō», которую традиционно применяют для приготовления риса.

Суд признал: надпись на упаковке не вводила в заблуждение

Судья Эрик Комити пришел к выводу, что Sunbeam действовала законно, поскольку на странице товара на Amazon имелась четкая надпись «*Based on 5.33 Ounce Cup», объяснявшая реальный объем. Этот дисклеймер был заметен рядом с характеристикой «6-Cup Cooked Rice Capacity».

Истец, Элизабет МакКейб, признала, что не обратила внимания на примечание, так как не предполагала, что «чашка» может означать другую меру. Она требовала компенсации, ссылаясь на якобы обман и завышенную цену товара.

Однако суд решил, что обозначение «6-Cup» не является ложным, а лишь неоднозначным. По словам судьи, термин «cup» имеет разное значение в зависимости от контекста — в США, Великобритании или Японии — и может относиться как к сырому, так и к приготовленному рису.

Окончательное решение

Суд признал, что истец имела право обратиться в суд, однако ее требования не имеют оснований, так как информация об объеме была доступной и понятной для покупателей.

Таким образом, иск Элизабет МакКейб против Sunbeam Products (дело № 24-CV-5510) был отклонен 3 октября 2025 года.

