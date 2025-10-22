Практика судов
В США женщина подала в суд из-за «неправильной рисоварки» — но проиграла производителю

23:12, 22 октября 2025
Американка обвинила компанию в том, что в ее рисоварке «чашка» оказалась меньше стандартной, однако суд признал маркировку правдивой.
Иллюстративное фото из открытых источников
Федеральный суд в Бруклине отказал в удовлетворении иска потребительницы против компании Sunbeam Products, которая производит бытовую технику под брендом Oster. Об этом говорится в решении суда (дело № 24-CV-5510).

Женщина утверждала, что название рисоварки Oster 6-Cup Rice Cooker вводило ее в заблуждение, так как она считала, что «чашка» означает привычный объем — 8 жидких унций (около 240 мл).

На самом деле производитель использовал меньшую меру — 5,33 унции, что соответствует японской единице измерения «gō», которую традиционно применяют для приготовления риса.

Суд признал: надпись на упаковке не вводила в заблуждение

Судья Эрик Комити пришел к выводу, что Sunbeam действовала законно, поскольку на странице товара на Amazon имелась четкая надпись «*Based on 5.33 Ounce Cup», объяснявшая реальный объем. Этот дисклеймер был заметен рядом с характеристикой «6-Cup Cooked Rice Capacity».

Истец, Элизабет МакКейб, признала, что не обратила внимания на примечание, так как не предполагала, что «чашка» может означать другую меру. Она требовала компенсации, ссылаясь на якобы обман и завышенную цену товара.

Однако суд решил, что обозначение «6-Cup» не является ложным, а лишь неоднозначным. По словам судьи, термин «cup» имеет разное значение в зависимости от контекста — в США, Великобритании или Японии — и может относиться как к сырому, так и к приготовленному рису.

Окончательное решение

Суд признал, что истец имела право обратиться в суд, однако ее требования не имеют оснований, так как информация об объеме была доступной и понятной для покупателей.

Таким образом, иск Элизабет МакКейб против Sunbeam Products (дело № 24-CV-5510) был отклонен 3 октября 2025 года.

суд США

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

