Верховна Рада підтримала зміни до порядку звільнення розвідників з військової служби та виплати їм одноразової грошової допомоги

Законопроект передбачає виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям з числа співробітників розвідувальних органів після звільнення їх з військової служби з нової підстави.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14058 щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. Як зазначив народний депутат Роман Костенко, це дозволить забезпечити порядок звільнення з розвідки пенсіонерів.

Так, у статті 36 Закону «Про розвідку» пропонується встановити, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені із служби (роботи) у розвідувальному органі у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі відповідно до пункту 5 ч. 1 статті 22 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» – на основі висновку атестаційної комісії такого органу про неможливість подальшого використання співробітника на службі.

Військовослужбовці з числа співробітників розвідувальних органів, які під час дії воєнного стану звільнені з військової служби з підстав, визначених ч. 2 цієї статті 36, зараховуються в запас Збройних Сил України в порядку, визначеному Законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

Відповідні зміни пропонується внести й до статті 15 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

А саме, передбачити, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – які звільняються з військової служби з підстав, визначених пунктами 1 і 5 ч. 2 статті 36 Закону «Про розвідку».

Тобто, за згодою сторін або у разі у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі відповідно до пункту 5 ч. 1 статті 22 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» – на основі висновку атестаційної комісії такого органу про неможливість подальшого використання співробітника на службі.

У статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» законодавці пропонують встановити, що під час воєнного стану контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби з інших підстав, визначених Законом «Про розвідку» (крім звільнення за згодою сторін).

Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби з інших підстав, визначених Законом «Про розвідку» (крім звільнення за згодою сторін).

Такі звільнені з військової служби особи зараховуються в запас Збройних Сил України у порядку, встановленому законодавством.

Автор: Наталя Мамченко

