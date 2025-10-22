Практика судов
Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия

13:07, 22 октября 2025
Законопроект предусматривает выплату единовременного денежного пособия военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после их увольнения с воинской службы по новому основанию.
Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 14058 относительно уточнения правового регулирования вопросов прохождения воинской службы сотрудниками разведывательных органов Украины. Как отметил народный депутат Роман Костенко, это позволит обеспечить порядок увольнения из разведки пенсионеров.

Так, в статье 36 Закона «О разведке» предлагается установить, что сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы (работы) в разведывательном органе в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе в соответствии с пунктом 5 ч. 1 статьи 22 Закона «О воинской обязанности и военной службе» – на основании заключения аттестационной комиссии такого органа о невозможности дальнейшего использования сотрудника на службе.

Военнослужащие из числа сотрудников разведывательных органов, которые во время действия военного положения уволены с военной службы по основаниям, определенным ч. 2 этой статьи 36, зачисляются в запас Вооруженных Сил Украины в порядке, определенном Законом «О воинской обязанности и военной службе».

Соответствующие изменения предлагается внести и в статью 15 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

А именно, предусмотреть, что военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – которые увольняются с военной службы по основаниям, определенным пунктами 1 и 5 ч. 2 статьи 36 Закона «О разведке».

То есть, по соглашению сторон или в случае в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе в соответствии с пунктом 5 ч. 1 статьи 22 Закона «О воинской обязанности и военной службе» – на основании заключения аттестационной комиссии такого органа о невозможности дальнейшего использования сотрудника на службе.

В статье 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» законодатели предлагают установить, что во время военного положения контракт прекращается (разрывается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы по другим основаниям, определенным Законом «О разведке» (кроме увольнения по соглашению сторон).

Военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, увольняются с военной службы по другим основаниям, определенным Законом «О разведке» (кроме увольнения по соглашению сторон).

Такие уволенные с военной службы лица зачисляются в запас Вооруженных Сил Украины в порядке, установленном законодательством.

Автор: Наталя Мамченко

