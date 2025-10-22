Міноборони вперше закуповує бронежилети, що тримають на воді

Українські військові морських і спецпідрозділів отримають бронежилети, які не тонуть.

Фото: Міноборони

Вперше «Державний оператор тилу» Міноборони закуповує бронежилети з елементом позитивної плавучості для Збройних Сил України. Йдеться про базову модульну комплектацію, доповнену спеціальним модулем, який дозволяє використовувати бронежилет у завданнях на воді.

Елемент позитивної плавучості розробило та затвердило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення. Цей модуль перетворює бронежилет на рятувальний засіб, здатний утримувати на поверхні води військовослужбовця в повному обмундируванні, зі зброєю та боєкомплектом. Це знижує ризики для особового складу під час операцій на морі чи в районах із водними перешкодами.

Такі бронежилети призначені для Військово-морських сил та підрозділів спеціальних операцій, які діють у прибережних або водних умовах.

При розробленні та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є збереження життя військовослужбовців. Елемент позитивної плавучості вважається не додатковою опцією, а необхідністю, що підвищує безпеку під час виконання завдань у прибережній зоні чи на воді.

