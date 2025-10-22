Минобороны впервые закупает бронежилеты, которые держатся на воде

Украинские военные морских и спецподразделений получат бронежилеты, которые не тонут.

Фото: Минобороны

Впервые «Государственный оператор тыла» Минобороны закупает бронежилеты с элементом положительной плавучести для Вооруженных Сил Украины. Речь идет о базовой модульной комплектации, дополненной специальным модулем, который позволяет использовать бронежилет в задачах на воде.

Элемент положительной плавучести разработало и утвердило Центральное управление развития материального обеспечения. Этот модуль превращает бронежилет в спасательное средство, способное удерживать на поверхности воды военнослужащего в полном обмундировании, с оружием и боекомплектом. Это снижает риски для личного состава во время операций на море или в районах с водными препятствиями.

Такие бронежилеты предназначены для Военно-морских сил и подразделений специальных операций, действующих в прибрежных или водных условиях.

При разработке и закупке средств индивидуальной защиты приоритетом является сохранение жизни военнослужащих. Элемент положительной плавучести считается не дополнительной опцией, а необходимостью, повышающей безопасность при выполнении задач в прибрежной зоне или на воде.

