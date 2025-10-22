На Рівненщині дитина отримала смертельні опіки під час операції – медсестрі повідомили про підозру

Через службову недбалість 2-місячне немовля загинуло.

На Рівненщині прокуратура повідомила медичній сестрі про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть 2-місячного немовляти (ч. 2 ст. 140 КК України).

У грудні 2022 року під час операції підозрювана використала необліковану електричну грілку. Через відсутність контролю температури дитина отримала тяжкі опіки майже половини тіла, що призвело до її смерті.

Після завершення необхідних медичних експертиз та збору доказів у жовтні 2025 року медсестрі офіційно висунули підозру.

