  1. В Україні
  2. / Суспільство

Новорічний стіл-2026: скільки коштуватимуть олів’є, «шуба» та інше святкове меню

13:30, 24 грудня 2025
Базовий святковий стіл для родини з чотирьох осіб обійдеться майже у 4 тисячі гривень.
Новорічний стіл-2026: скільки коштуватимуть олів’є, «шуба» та інше святкове меню
Новорічні приготування у 2026 році для більшості українців знову відбуватимуться в умовах воєнного стану. Четвертий рік поспіль країна зустрічає Новий рік на тлі війни, втрат, вимушених переїздів і зниження доходів. Водночас для родин, які все ж матимуть змогу зібратися за святковим столом, постає ключове питання: скільки коштуватиме новорічне меню у цьому році.

Науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» підрахували вартість новорічного столу-2026 за середніми цінами українських супермаркетів станом на середину грудня 2025 року.

Скільки коштує новорічний стіл-2026

За підрахунками, базовий новорічний стіл для родини з чотирьох осіб обійдеться у 3980 гривень. Це на 10,7% дорожче, ніж торік. Йдеться про традиційний набір страв: салати, м’ясо, рибу, овочі, фрукти, хліб, солодощі та напої.

Олів’є і «шуба»: що подорожчало, а що здешевшало

Традиційний салат «Олів’є» (близько 3 кг продуктів) у 2026 році коштуватиме 406,87 грн, що на 5,8% більше, ніж торік. Найдорожчим інгредієнтом стала ковбаса — 180 грн за 0,5 кг. Водночас овочі істотно подешевшали:

  • картопля — мінус 57,6%,
  • морква — мінус 62,3%,
  • цибуля — мінус 58%.

Салат «Оселедець під шубою» обійдеться у 174,83 грн, лише на 4% дорожче, ніж минулого року. Основну частину вартості формує філе оселедця — 135 грн за 0,5 кг, тоді як ціни на овочі знизилися більш ніж удвічі.

М’ясо — головний драйвер зростання витрат

Найвідчутніше за рік зросли ціни на м’ясо — у середньому на 23%.

  • сирокопчена ковбаса — +22%,
  • бекон — +21%,
  • свинина — +15%,
  • куряче філе — +40%, хоча воно й далі залишається найдешевшим видом м’яса.

Загалом м’ясні продукти для святкового столу коштуватимуть близько 1269 грн.

Овочі і фрукти: приємний виняток

На тлі загального подорожчання саме овочі та фрукти стали певним «рятівником» бюджету:

  • овочі — 473 грн, що на 5% дешевше, ніж торік;
  • фрукти — 200 грн, мінус 22% за рік.

Найбільше здешевшали картопля, мандарини та банани, що позитивно позначилося на загальній вартості столу.

Напої, солодощі та хліб — теж дорожчі

Батон білого хліба коштуватиме 35 грн (+25%), шоколадні цукерки — 326 грн за кілограм (+16%).

Із напоїв:

  • шампанське — 239 грн,
  • бренді — 278 грн,
  • безалкогольні напої — 149 грн (+34%).

Стіл з делікатесами: майже 4800 грн

Для тих, хто не уявляє свята без червоної ікри та лосося, новорічний бюджет зросте ще на 813 грн. У такому разі загальна вартість столу складе 4793 грн, що на 10,6% більше, ніж торік.

Чому ціни зростають

Основні причини подорожчання — наслідки війни: скорочення виробництва, зростання тарифів на електроенергію, здорожчання пального, складна логістика та загальна економічна невизначеність. Особливо гостро це відчувається у прифронтових регіонах і місцях масового проживання переселенців.

Водночас рекордні врожаї овочів у 2025 році частково стримали зростання цін і дали змогу здешевити окремі позиції.

продукти Новий рік Різдво

