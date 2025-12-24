Новорічний стіл-2026: скільки коштуватимуть олів’є, «шуба» та інше святкове меню
Новорічні приготування у 2026 році для більшості українців знову відбуватимуться в умовах воєнного стану. Четвертий рік поспіль країна зустрічає Новий рік на тлі війни, втрат, вимушених переїздів і зниження доходів. Водночас для родин, які все ж матимуть змогу зібратися за святковим столом, постає ключове питання: скільки коштуватиме новорічне меню у цьому році.
Науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» підрахували вартість новорічного столу-2026 за середніми цінами українських супермаркетів станом на середину грудня 2025 року.
Скільки коштує новорічний стіл-2026
За підрахунками, базовий новорічний стіл для родини з чотирьох осіб обійдеться у 3980 гривень. Це на 10,7% дорожче, ніж торік. Йдеться про традиційний набір страв: салати, м’ясо, рибу, овочі, фрукти, хліб, солодощі та напої.
Олів’є і «шуба»: що подорожчало, а що здешевшало
Традиційний салат «Олів’є» (близько 3 кг продуктів) у 2026 році коштуватиме 406,87 грн, що на 5,8% більше, ніж торік. Найдорожчим інгредієнтом стала ковбаса — 180 грн за 0,5 кг. Водночас овочі істотно подешевшали:
- картопля — мінус 57,6%,
- морква — мінус 62,3%,
- цибуля — мінус 58%.
Салат «Оселедець під шубою» обійдеться у 174,83 грн, лише на 4% дорожче, ніж минулого року. Основну частину вартості формує філе оселедця — 135 грн за 0,5 кг, тоді як ціни на овочі знизилися більш ніж удвічі.
М’ясо — головний драйвер зростання витрат
Найвідчутніше за рік зросли ціни на м’ясо — у середньому на 23%.
- сирокопчена ковбаса — +22%,
- бекон — +21%,
- свинина — +15%,
- куряче філе — +40%, хоча воно й далі залишається найдешевшим видом м’яса.
Загалом м’ясні продукти для святкового столу коштуватимуть близько 1269 грн.
Овочі і фрукти: приємний виняток
На тлі загального подорожчання саме овочі та фрукти стали певним «рятівником» бюджету:
- овочі — 473 грн, що на 5% дешевше, ніж торік;
- фрукти — 200 грн, мінус 22% за рік.
Найбільше здешевшали картопля, мандарини та банани, що позитивно позначилося на загальній вартості столу.
Напої, солодощі та хліб — теж дорожчі
Батон білого хліба коштуватиме 35 грн (+25%), шоколадні цукерки — 326 грн за кілограм (+16%).
Із напоїв:
- шампанське — 239 грн,
- бренді — 278 грн,
- безалкогольні напої — 149 грн (+34%).
Стіл з делікатесами: майже 4800 грн
Для тих, хто не уявляє свята без червоної ікри та лосося, новорічний бюджет зросте ще на 813 грн. У такому разі загальна вартість столу складе 4793 грн, що на 10,6% більше, ніж торік.
Чому ціни зростають
Основні причини подорожчання — наслідки війни: скорочення виробництва, зростання тарифів на електроенергію, здорожчання пального, складна логістика та загальна економічна невизначеність. Особливо гостро це відчувається у прифронтових регіонах і місцях масового проживання переселенців.
Водночас рекордні врожаї овочів у 2025 році частково стримали зростання цін і дали змогу здешевити окремі позиції.
