Новогодний стол-2026: сколько будут стоить оливье, «шуба» и другое праздничное меню
Новогодние приготовления в 2026 году для большинства украинцев снова будут проходить в условиях военного положения. Четвертый год подряд страна встречает Новый год на фоне войны, потерь, вынужденных переездов и снижения доходов. В то же время для семей, которые все же смогут собраться за праздничным столом, возникает ключевой вопрос: сколько будет стоить новогоднее меню в этом году.
Ученые Национального научного центра «Институт аграрной экономики» подсчитали стоимость новогоднего стола-2026 по средним ценам украинских супермаркетов по состоянию на середину декабря 2025 года.
Сколько стоит новогодний стол-2026
По подсчетам, базовый новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется в 3980 гривен. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Речь идет о традиционном наборе блюд: салаты, мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб, сладости и напитки.
Оливье и «шуба»: что подорожало, а что подешевело
Традиционный салат «Оливье» (около 3 кг продуктов) в 2026 году будет стоить 406,87 грн, что на 5,8% больше, чем в прошлом году. Самым дорогим ингредиентом стала колбаса — 180 грн за 0,5 кг. В то же время овощи существенно подешевели:
- картофель — минус 57,6%,
- морковь — минус 62,3%,
- лук — минус 58%.
Салат «Сельдь под шубой» обойдется в 174,83 грн, всего на 4% дороже, чем в прошлом году. Основную часть стоимости формирует филе сельди — 135 грн за 0,5 кг, тогда как цены на овощи снизились более чем вдвое.
Мясо — главный драйвер роста расходов
Наиболее ощутимо за год выросли цены на мясо — в среднем на 23%.
- сырокопченая колбаса — +22%,
- бекон — +21%,
- свинина — +15%,
- куриное филе — +40%, хотя оно по-прежнему остается самым дешевым видом мяса.
В целом мясные продукты для праздничного стола будут стоить около 1269 грн.
Овощи и фрукты: приятное исключение
На фоне общего подорожания именно овощи и фрукты стали своеобразным «спасением» для бюджета:
- овощи — 473 грн, что на 5% дешевле, чем в прошлом году;
- фрукты — 200 грн, минус 22% за год.
Больше всего подешевели картофель, мандарины и бананы, что положительно сказалось на общей стоимости стола.
Напитки, сладости и хлеб — тоже дороже
Батон белого хлеба будет стоить 35 грн (+25%), шоколадные конфеты — 326 грн за килограмм (+16%).
Из напитков:
- шампанское — 239 грн,
- бренди — 278 грн,
- безалкогольные напитки — 149 грн (+34%).
Стол с деликатесами: почти 4800 грн
Для тех, кто не представляет праздник без красной икры и лосося, новогодний бюджет увеличится еще на 813 грн. В таком случае общая стоимость стола составит 4793 грн, что на 10,6% больше, чем в прошлом году.
Почему растут цены
Основные причины подорожания — последствия войны: сокращение производства, рост тарифов на электроэнергию, удорожание топлива, сложная логистика и общая экономическая неопределенность. Особенно остро это ощущается в прифронтовых регионах и местах массового проживания переселенцев.
В то же время рекордные урожаи овощей в 2025 году частично сдержали рост цен и позволили удешевить отдельные позиции.
