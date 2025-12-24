Новогодний стол-2026: сколько будут стоить оливье, «шуба» и другое праздничное меню

Базовый праздничный стол для семьи из четырех человек обойдется почти в 4 тысячи гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новогодние приготовления в 2026 году для большинства украинцев снова будут проходить в условиях военного положения. Четвертый год подряд страна встречает Новый год на фоне войны, потерь, вынужденных переездов и снижения доходов. В то же время для семей, которые все же смогут собраться за праздничным столом, возникает ключевой вопрос: сколько будет стоить новогоднее меню в этом году.

Ученые Национального научного центра «Институт аграрной экономики» подсчитали стоимость новогоднего стола-2026 по средним ценам украинских супермаркетов по состоянию на середину декабря 2025 года.

Сколько стоит новогодний стол-2026

По подсчетам, базовый новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется в 3980 гривен. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Речь идет о традиционном наборе блюд: салаты, мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб, сладости и напитки.

Оливье и «шуба»: что подорожало, а что подешевело

Традиционный салат «Оливье» (около 3 кг продуктов) в 2026 году будет стоить 406,87 грн, что на 5,8% больше, чем в прошлом году. Самым дорогим ингредиентом стала колбаса — 180 грн за 0,5 кг. В то же время овощи существенно подешевели:

картофель — минус 57,6%,

морковь — минус 62,3%,

лук — минус 58%.

Салат «Сельдь под шубой» обойдется в 174,83 грн, всего на 4% дороже, чем в прошлом году. Основную часть стоимости формирует филе сельди — 135 грн за 0,5 кг, тогда как цены на овощи снизились более чем вдвое.

Мясо — главный драйвер роста расходов

Наиболее ощутимо за год выросли цены на мясо — в среднем на 23%.

сырокопченая колбаса — +22%,

бекон — +21%,

свинина — +15%,

куриное филе — +40%, хотя оно по-прежнему остается самым дешевым видом мяса.

В целом мясные продукты для праздничного стола будут стоить около 1269 грн.

Овощи и фрукты: приятное исключение

На фоне общего подорожания именно овощи и фрукты стали своеобразным «спасением» для бюджета:

овощи — 473 грн, что на 5% дешевле, чем в прошлом году;

фрукты — 200 грн, минус 22% за год.

Больше всего подешевели картофель, мандарины и бананы, что положительно сказалось на общей стоимости стола.

Напитки, сладости и хлеб — тоже дороже

Батон белого хлеба будет стоить 35 грн (+25%), шоколадные конфеты — 326 грн за килограмм (+16%).

Из напитков:

шампанское — 239 грн,

бренди — 278 грн,

безалкогольные напитки — 149 грн (+34%).

Стол с деликатесами: почти 4800 грн

Для тех, кто не представляет праздник без красной икры и лосося, новогодний бюджет увеличится еще на 813 грн. В таком случае общая стоимость стола составит 4793 грн, что на 10,6% больше, чем в прошлом году.

Почему растут цены

Основные причины подорожания — последствия войны: сокращение производства, рост тарифов на электроэнергию, удорожание топлива, сложная логистика и общая экономическая неопределенность. Особенно остро это ощущается в прифронтовых регионах и местах массового проживания переселенцев.

В то же время рекордные урожаи овощей в 2025 году частично сдержали рост цен и позволили удешевить отдельные позиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.