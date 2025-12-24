У Києві оновили графіки відключень світла – як будуть вимикати 24 грудня

ДТЕК оновив графіки відключень світла на 24 грудня для Києва.

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 24 грудня. ДТЕК оприлюднив новий розклад знеструмлень для всіх черг — світло вимикатимуть у різні часові проміжки протягом доби.

Стабілізаційні відключення

1.1 Черга

Світло буде відсутнє

з 02:00 до 09:00

з 13:00 до 19:30

з 23:00 до 24:00

1.2 Черга

Світло буде відсутнє

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

2.1 Черга

Світло буде відсутнє

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

2.2 Черга

Світло буде відсутнє

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

3.1 Черга

Світло буде відсутнє

з 00:00 до 02:00

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 23:00

3.2 Черга

Світло буде відсутнє

з 07:00 до 12:30

з 16:00 до 23:00

4.1 Черга

Світло буде відсутнє

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 23:00

4.2 Черга

Світло буде відсутнє

з 00:00 до 02:00

з 05:30 до 09:30

з 16:00 до 23:00

5.1 Черга

Світло буде відсутнє

з 00:00 до 02:00

з 10:00 до 16:00

з 19:30 до 24:00

5.2 Черга

Світло буде відсутнє

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 24:00

6.1 Черга

Світло буде відсутнє

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 24:00

6.2 Черга

Світло буде відсутнє

з 00:00 до 05:30

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 24:00

