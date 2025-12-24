У Києві оновили графіки відключень світла – як будуть вимикати 24 грудня
У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 24 грудня. ДТЕК оприлюднив новий розклад знеструмлень для всіх черг — світло вимикатимуть у різні часові проміжки протягом доби.
Стабілізаційні відключення
1.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 02:00 до 09:00
з 13:00 до 19:30
з 23:00 до 24:00
1.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 02:00 до 09:00
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00
2.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 02:00 до 05:30
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00
2.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 02:00 до 05:30
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00
3.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 05:30 до 12:30
з 16:00 до 23:00
3.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 12:30
з 16:00 до 23:00
4.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 05:30 до 12:30
з 16:00 до 23:00
4.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 05:30 до 09:30
з 16:00 до 23:00
5.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 10:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00
5.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00
6.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00
6.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 05:30
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00
