  1. Суспільство

У Києві оновили графіки відключень світла – як будуть вимикати 24 грудня

13:19, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДТЕК оновив графіки відключень світла на 24 грудня для Києва.
У Києві оновили графіки відключень світла – як будуть вимикати 24 грудня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 24 грудня. ДТЕК оприлюднив новий розклад знеструмлень для всіх черг — світло вимикатимуть у різні часові проміжки протягом доби.

Стабілізаційні відключення

1.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 02:00 до 09:00
з 13:00 до 19:30
з 23:00 до 24:00

1.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 02:00 до 09:00
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00

2.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 02:00 до 05:30
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00

2.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 02:00 до 05:30
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00

3.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 05:30 до 12:30
з 16:00 до 23:00

3.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 07:00 до 12:30
з 16:00 до 23:00

4.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 05:30 до 12:30
з 16:00 до 23:00

4.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 05:30 до 09:30
з 16:00 до 23:00

5.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 10:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00

5.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00

6.1 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 02:00
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00

6.2 Черга
Світло буде відсутнє
з 00:00 до 05:30
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Між судом і трагедією: апеляція матері загиблого змусила командування нараховувати йому зарплату місяцями

Юридичний спротив, пов'язаний із встановленням факту смерті воїна, перетворився на фінансовий тягар для армії.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]