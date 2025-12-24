В Киеве обновили графики отключений света — как будут отключать 24 декабря
В Киеве обновили графики стабилизационных отключений электроэнергии на 24 декабря. ДТЭК обнародовал новое расписание обесточиваний для всех очередей — свет будут отключать в разные временные промежутки в течение суток.
Стабилизационные отключения
1.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 02:00 до 09:00
с 13:00 до 19:30
с 23:00 до 24:00
1.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 02:00 до 09:00
с 12:30 до 19:30
с 23:00 до 24:00
2.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 02:00 до 05:30
с 12:30 до 19:30
с 23:00 до 24:00
2.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 02:00 до 05:30
с 12:30 до 19:30
с 23:00 до 24:00
3.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 00:00 до 02:00
с 05:30 до 12:30
с 16:00 до 23:00
3.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 07:00 до 12:30
с 16:00 до 23:00
4.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 05:30 до 12:30
с 16:00 до 23:00
4.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 00:00 до 02:00
с 05:30 до 09:30
с 16:00 до 23:00
5.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 00:00 до 02:00
с 10:00 до 16:00
с 19:30 до 24:00
5.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 00:00 до 02:00
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 24:00
6.1 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 00:00 до 02:00
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 24:00
6.2 Очередь
Свет будет отсутствовать
с 00:00 до 05:30
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 24:00
