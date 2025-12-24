В Киеве обновили графики отключений света — как будут отключать 24 декабря

ДТЭК обновил графики отключений электроэнергии на 24 декабря для Киева.

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений электроэнергии на 24 декабря. ДТЭК обнародовал новое расписание обесточиваний для всех очередей — свет будут отключать в разные временные промежутки в течение суток.

Стабилизационные отключения

1.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 02:00 до 09:00

с 13:00 до 19:30

с 23:00 до 24:00

1.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 02:00 до 09:00

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

2.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

2.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

3.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 00:00 до 02:00

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 23:00

3.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 07:00 до 12:30

с 16:00 до 23:00

4.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 23:00

4.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 00:00 до 02:00

с 05:30 до 09:30

с 16:00 до 23:00

5.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 00:00 до 02:00

с 10:00 до 16:00

с 19:30 до 24:00

5.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 24:00

6.1 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 24:00

6.2 Очередь

Свет будет отсутствовать

с 00:00 до 05:30

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 24:00

