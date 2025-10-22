В Ровенской области ребенок получил смертельные ожоги во время операции – медсестре сообщили о подозрении

Из-за служебной халатности 2-месячный младенец погиб.

В Ровенской области прокуратура сообщила медицинской сестре о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть 2-месячного младенца (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

В декабре 2022 года во время операции подозреваемая использовала неучтенную электрическую грелку. Из-за отсутствия контроля температуры ребенок получил тяжелые ожоги почти половины тела, что привело к его смерти.

После завершения необходимых медицинских экспертиз и сбора доказательств в октябре 2025 года медсестре официально предъявили подозрение.

